柯達線樂團主唱史蒂夫（左起）、鼓手文尼與台灣中秋期間各類名產合照。（翁紫曦攝）

來自愛爾蘭的柯達線樂團自 2013 年推出首張專輯〈In a Perfect World〉以來，在全球收穫千萬粉絲。今年是他們出道10周年，也是他們自2019年後首度再來台開唱，10日主唱史蒂夫與鼓手文尼接受訪談，提到2次來台心情，主唱史蒂夫感動表示「睽違5年，舞台更大了，這表示我們的努力有被看見。」更突發豪語承諾：「明年努力擠出新專輯」。他們今日也嘗鮮了鳳梨酥、柚子跟珍珠奶茶，笑說「珍珠口感奇異，難以忘懷。」

柯達線樂團成軍10年來歌曲產量不算豐富，但每一首都成熱門金曲，儘管他們始終低調，但仍有一票忠實粉絲守護。柯達線樂團被譽為「完美平衡遊走在獨立、商業音樂」之間。對此，主唱史蒂夫就曾公開表示：「我唯有在真心有感時才創作。」他也笑說：「我是屬於會靈感乍現的人，我真恨自己這樣，導致我會睡不好。」會不會怕有一天靈感枯竭？他感慨回應：「人生太多事情讓人想創作了，無論快樂與否。」他也揭秘，自己的手機語音備忘錄裡有上千首未完成曲目、旋律，隨時等他繼續譜寫。

柯達線樂團的歌總是被樂迷收進「失戀歌單」，談到自己的創作總讓人痛哭，史蒂夫哭笑不得地回應：「我很高興我們的創作可以打動人心。有時候，我們都需要好好哭一場嘛！」但他也補充：「一首歌，看你怎麼聽，有些人認為是談失戀，有些人則認爲是與親人分離。」，這也是大家對他們的歌曲百聽不膩的原因。這次柯達線樂團巡迴跑遍亞洲各國，主唱史蒂夫坦言：「太久沒跑巡迴，我都忘了時差有多難受」，但他們在9日抵台後有稍事休息，在台北走走逛逛，還去小酌，表示有機會絕對會想再來台灣多待幾天。