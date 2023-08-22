安聯投信8月起推出升級版的定期定額機制「彈性扣」，主要考量到近年來市場不但變化加大，波動幅度或反映外界情緒的速度也較以往要來得更深、更快，為能滿足更多不同的投資情境需求，且仍能保有投資紀律，因此在原本已有的定期定額扣款機制上，再添加更多彈性機制。

安聯投信表示，投資人可以在不同投資需求下，根據一些預定設好的機制、投入不同金額的彈性，藉由「彈性扣」所設計的機制，進一步運用市場波動來追求潛在報酬；因此特別在市場下跌或上漲時新增了分段式加減碼的設計，以期更能滿足喜歡順勢投資、或逆勢加碼的投資需求。

安聯投信表示，這次推出的「彈性扣」，不同於同業的最大亮點，就是不管正或負報酬，都可以加減碼，更具彈性，以因應市場多元變化下的多樣化需求，並且可自行設定兩組報酬率作為加減碼指標，簡單、好操作的設計，亦有助於克服定期不定額在執行上仍可能面臨到的人性難題。