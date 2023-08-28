目前面板驅動IC市場來看，電視是最早復甦的產品，儘管目前筆電市場有部分急單，客戶還是偏向保守，而手機市場目前第三季能見度仍差。整體來說，天鈺第三季將力拼維第二季水準。

天鈺PMIC(電源管理IC)產品線部分，相關需求低迷，且面臨大陸廠商低價搶市及國際IDM大廠如TI(德州儀器)為鞏固亞洲市場增加產出，也對售價帶來壓力，不過因為即將發表的iPhone 15新機有機會導入Type-C，將有助於整體市場需求成長。

天鈺其他半導體產品部分，彩色電子書應用之前需求有所延遲，最近需求開始動起來，EPD(電泳顯示技術)慢慢看到回溫；第三季ESL有望重新回到成長動能。DDI應用上，毛利率和ASP的壓力都非常大，不過天鈺持續有新產品推出，包括電源管理IC或T-Con等，因此，毛利率有機會維持30%左右。

另外，天鈺現金減資換發股票基準日為9月15日，新股預計9月18日上市，預計減資新股上市普通股股數為1億2125萬4453股。