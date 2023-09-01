升息、通貨膨脹、俄烏衝突、大陸經濟熄火、原油價格因減產造成價格上漲等不利因素，使得整體經濟面臨更加嚴峻的環境，今年下半年景氣因通膨壓力仍大，消費性市場/PC/NB庫存去化未如預期，復甦不如預期，吳錦芳坦言，第3季整個市場沒有看得很好，下半年沒有明顯復甦，只能期待第4季回溫，或是美國FED停止升息後回到正軌。

就燿華各產品線來看，今年表現最好的，應該是去年開始切入低軌衛星地面設備產品，由於明顯成長，目前營收佔比約8%，推升其他產品佔燿華營收比重達17%，雖然低軌道衛星市場量稍微下來，但明年看到的預估量蠻大的，吳錦芳表示，隨著星鏈布局的衛星數量增長，整體通訊覆蓋率提升到前所未有的密度，開放星鏈服務的國家及地區持續增加推升需求成長，預期明年將會在今年基礎上成長50%到1倍。

ChatGPT崛起帶動的AI軍備競賽，迎來高階AI伺服器快速成長，其中以高階圖形運算加速卡將有明顯需求成長，據研究高階AI伺服器未來5年的年複合成長率將有機會來到雙位數增長，此領域的發展極具潛力，燿華挾高階HDI強項，鎖定AI伺服器高速運算加速卡努力著墨，預計明年會加入參與市場。

在車用方面，吳錦芳表示，車市回溫，且隨著自動駕駛輔助系統推進到Level3、甚至是Level4進程、更先進及智慧化需求逐漸導入各階層車款，燿華針對智能駕駛座艙、車用高速電腦、車聯網、感測雷達、光達及整合駕駛輔助鏡頭等產品應用需求逐年放大，今年上半年車用產品佔比為42%，我們很看好汽車產品前景，預期汽車產品佔比將逐年增加。

燿華今年上半年稅後虧損為1.24億元，每股淨損為0.19元，不過第2季營業淨利為1431萬元，單季稅後盈餘為2.71億元，順利轉虧為盈，單季每股盈餘為0.4元，累計前7月合併營收為87.5億元，年減10%。

展望下半年，吳錦芳表示，第2季是比較高的營收，上下半年應該差不多，大約是50:50。

在東南亞建廠方面，吳錦芳表示，目前公司已在泰國設立公司，新廠還有投資老廠將在第4季做最後確定，東南亞廠區將以生產汽車及低軌道衛星產品為主。