台塑8月合併營收175.19億元，月成長5.1%、年成長0.3%。台塑表示，8月營收相較7月成長主要是原油及乙、丙烯價格上漲，客戶預期將帶動石化產品價格上揚，且步入需求旺季，積極回補庫存，推升行情，帶動台塑8月各主要產品價格比7月上漲，幅度介於6~8％。另外，配合液鹼客戶船期安排，7月部分訂單延至8月交運，因此，8月液鹼銷售量比7月增加2.1萬噸。

南亞8月合併營收236.0億元，月成長9.7%、年減少14.2%。南亞表示，近來國際原油價格持續推升各項產品售價，而大陸也提出促進消費、繼續獎勵新能源車、支持住房等振興措施，再加上電子產業庫存漸趨正常，化工同業檢修、降產影響市場供給，以及美國消費需求穩定、新屋開工率上升等有利因素，激勵了各行業的備貨意願，帶動南亞電子材料、化工、聚酯、塑膠加工產品的8月營收都比7月成長。

台化8月合併營收290.77億元，月成長8.7%、年成長1.4%。台化表示，8月SM、酚酮、ABS、PP補貨需求回升，合計增加10.7億元，另外，台化寧波PIA廠定檢結束復車、ABS擴建投產及下游需求提高，帶動產銷量增加。

台塑化8月合併營業額688.47億元，月成長28.8%、年減少16.8%。台塑化8月原油煉製量1493.6萬桶，比7月增加25.4萬桶，加上受部分外銷油品船期影響，產品總銷售量1711萬桶，比7月增加276.7萬桶；售價方面，8月杜拜原油比7月上漲6.0美元/桶，加上外銷油品對原油價差比7月增加影響，產品平均售價比7月增加12.0美元/桶。烯烴事業上，8月全產品平均售價比7月增加86美元/噸，主要受輕油價格上漲及市場供給減少影響，乙烯、丙烯及丁二烯平均售價分別增加80美元/噸、78美元/噸及86美元/噸，另外，裂解汽油平均售價增加91美元/噸。