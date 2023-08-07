早在2019年，萬事達卡與微信支付就已建立合作夥伴關係，致力於攜手為廣大消費者和商戶提供更強大數位支付解決方案。如今，萬事達卡已全面串接微信支付的在地商戶網絡；與此同時，身處中國大陸的國際遊客也享有另一種便捷、安全的管道，可以像當地民眾一樣進行支付(Pay Like a Local)。

萬事達卡商戶網絡經此次拓展之後，可在中國大陸更全面地覆蓋餐飲、交通、超商、飯店等多個領域的消費場景。此外，持有萬事達卡銀行卡的國際遊客現在也可透過微信APP，隨心使用各種類型的數位支付方式，如掃碼、被掃碼、微信小程式、In-APP。

如今，受益於萬事達卡與微信支付的持續合作，中國覆蓋面最廣、最便捷的支付方式之一，終於向國際遊客開展。而廣大商戶，特別是各類中小企業，也勢必將因此迎來新的發展機遇。

萬事達卡最新數據洞察顯示，當前消費支出呈現正向復甦趨勢，且持續聚焦在體驗及旅遊領域。在2023年第二季，全球跨境旅遊表現強勁，已達到2019年同期水準的154%，且較第一季成長6%；不僅如此，中國的入境旅遊也呈現改善趨勢，已恢復至2019年同期水準的50%左右。未來，隨著亞運會等大型國際體育賽事的舉辦，入境中國大陸的的國際遊客數量有望進一步增加。