行政執行署宜蘭分署31日上午進行法拍，有6組買家競標。（行政執行署宜蘭分署提供／張志康基隆傳真）

法務部行政執行署宜蘭分署基隆辦公室31日上午舉行不動產拍賣會，先前帶看的七堵崇禮街的法拍空屋今日以新台幣425.5萬元的價格拍定。但在地的房仲業者私下透露，雖說空屋所在地點附近的生活機能不錯，但拍定價格實在偏高。

行政執行署宜蘭分署表示，這次拍賣的空屋位於七堵區崇禮街129巷，室內面積共21.25坪，7月初第一次拍賣時，因為底價較高流標。不過因為這個地點鄰近七堵火車站、南興市場，生活機能佳，並且是拍定後點交物件。相較來說算是比較少見的法拍屋。

因此，一拍結束後，宜蘭分署基隆辦公室就接獲不少民眾詢問二拍時間。宜蘭分署也在7月17日實施「法拍屋帶看」活動，經屋主同意後，開放民眾入屋觀看，進而決定是否投標。

31日上午，宜蘭分署進行這個空屋的第二次拍賣，底價訂為348萬元，也就是以每坪16.37萬元的水準起拍，沒想到吸引了6組買家競標，最終以425.5萬元的價格拍定，相較一拍的底標僅相差9萬元。

拍定後買家受訪時表示，這次拍下的空屋鄰近車站，交通便利，是不錯的物件，買下來主要是自住，整理好將來也可能再賣掉。

不過房仲業者私下表示，這次拍定的價格與市價相去不遠，再加上買家在取得後，還需要整理屋子或是重新裝潢整修，加上相關的成本及費用後，可能取得成本會高過市場上的物件；即使是自住，也有點不划算。