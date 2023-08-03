▲店家發現積水情形趕緊裝上防水柵門預防淹水。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲工務處當下啟動抽水站抽水，並加設抽水機2台協助排水，解除淹水危機。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

卡努颱風外圍環流持續影響北台灣地區，基隆亦列入陸上警戒範圍，又適逢百年大潮，導致2日晚間10時在基隆田寮河的愛四路地區，出現積水現象，差點淹到附近店家住戶內。對此基隆市工務處緊急抽水，並於積水低窪處布設2台抽水機協助排水並戒備，降低海水倒灌的影響，後於3日凌晨1時左右退水，解除一場虛驚。

工務處表示，由於於8月2日晚間約10時左右適逢百年大潮，導致愛四路88號至78號間道路上，在晚間10時左右發生5至8公分因海水倒灌發生積水情形，積水寬度約1車道，長度約25公尺。

工務處當下緊急應變，將田寮河沿線三座抽水站開啟預先開啟抽水，並於愛四路及仁一路低窪處另加設2台抽水機協助排水，降低海水倒灌的影響，工務處相關同仁亦在現場持續關注海水倒灌情形，以利即時調派機具因應，並已於3日1時左右順利退水。

工務處說，針對愛四路每逢大潮即發生海水倒灌之情事，基市府已向內政部營建署爭取工程經費約2300萬元，於田寮河側雨水箱涵出口設置水閘門及抽水機。

工務處強調，本改善工程將於大潮時關閉水閘門，採用抽水機將愛四路內水排出，以有效解決因海水倒灌愛四路積水情形，目前全案已進入細部設計階段，預計今年底可設計完成並上網發包，工程完工後，將可改善愛四路的海水倒灌問題，守護市民生命財產安全。