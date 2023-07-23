市府日前受邀至第35屆ICTPA年會發表「黑色餅乾」地磁的執行成果。（市府提供／張亦惠台中傳真）

台中市府交通局推動停車智慧化服務，在路邊停車格建置6500顆地磁，提供24小時停車格位即時資訊，停車與開單收費現況，「黑色餅乾」造型的地磁掀起熱門話題，日前更受邀至第14屆亞太交通發展大會暨第35屆ICTPA年會發表執行成果。

地磁是停車格位的多功能偵測雷達，讓本來只供應停車的車格變成會思考的停車位，吸引國際競相借鏡。交通局長葉昭甫指出，台中市為改善停車格使用效率，針對路邊高停車率、高周轉率的累進、差別費率車格，目前建置6500顆地磁，運用其感測設備，回報全天候無間斷的路邊停車格位資訊，節省尋找車位時間及減少衍生廢氣排放，提升路邊開單效率，有效掌握停車熱點分布範圍及停車特性。

葉昭甫指出，交通局為讓民眾更好找到停車位，在路邊高停車率、高周轉率的累進及差別費率車格，積極布建地磁設備，透過地磁感應，提供路邊車格資訊外，並與停車開單作業結合，同步計算車輛停車時間，此外，藉由地磁結合開單作業，民眾車輛駛離停車格15分鐘後，即可繳納停車費。

葉昭甫說明，地磁結合人工開單作業，效益包括提升路邊開單效率、減少超商代收成本、增加行動支付比例，目前超商臨櫃代收降低15.7％、電子支付較去年同期成長約16.2％。

交通局提到，市府有機會到國際年會分享經驗和技術，並與其他智慧城市進行交流，讓台中智慧停車再邁進一步，未來交通局將持續推動智慧停車相關技術及解決方案，建構多元停車服務。