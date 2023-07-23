Casa Fantana義大利餐廳重新改造，營造出高奢感，餐廳標榜高雄唯一義大利米其林主廚坐鎮掌杓。(義大皇家酒店提供)

Giorgio Diana主廚曾與多位米其林指南星級主廚共事，更在多家慕尼黑頂級餐廳擔任副主廚與主廚。(義大皇家酒店提供)

開胃菜「豬肉清湯.爆米香.蕎麥麵」，採用台式爆米花結合日式蕎麥麵，台、日、義三國混合的創意菜。(義大皇家酒店提供)

主餐「石斑魚.黑松露.香檳醬汁」以台灣在地石斑魚，加上現刨頂級松露點綴，口感堆疊，美味提升。(義大皇家酒店提供)

疫後外食餐飲市場大復甦，加上適逢暑期餐飲業旺季，為創造消費誘因並搶攻高端餐飲商機，義大皇家酒店力邀來自義大利頂級主廚聯盟「Dinner Incredible」創辦人Giorgio Diana擔任飯店西餐行政總主廚一職，並全新改造Casa Fantana義大利餐廳。Giorgio Diana曾在國外多家米其林餐廳歷練，推出全新菜單迎賓，7月餐廳試營運期間可享套餐8折優惠。

Giorgio Diana主廚17歲時便移居德國慕尼黑，學習頂級料理手藝，並取得專業廚師執照，期間也曾與多位米其林指南星級主廚共事，更在多家慕尼黑頂級餐廳擔任副主廚與主廚。之後他的足跡遍及義大利、香港、西班牙以及美國等地，多次獲得「最佳主廚」殊榮。Giorgio Diana主廚創立頂級主廚聯盟「Dinner Incredible」並擔任執行長一職，結合多位國際名廚，一同將最新的美食饗宴介紹給全球喜愛美食的饕客。

Giorgio Diana受高雄義大皇家酒店之邀，擔任飯店西餐行政總主廚一職，並肩負改造館內Casa Fantana義大利餐廳的責任，不僅將餐廳室內擺設重新改造，營造出高奢感，還重新設計全新套餐式菜單，而為符合台灣民眾口味，特別推出素食菜單與酒單。主廚以其曾在國外多家米其林餐廳的歷練，巧妙運用食材本質並以獨創方式重新演繹，將台灣新鮮蔬果與頂級義大利食材巧妙結合，搭配富蘊巧思的特調醬汁，提供饕客視覺、味覺雙重新饗宴。

新菜單中許多菜式都是主廚結合過去旅遊經驗，透過創意結合亞洲食材發想而出。如開胃菜「豬肉清湯.爆米香.蕎麥麵」，採用台式爆米花結合日式蕎麥麵，台、日、義三國混合，是主廚遊歷各國的靈感呈現。另一道開胃菜「水晶麵包.法式酸奶油.西班牙辣腸油」，外表晶瑩剔透的水晶麵包，非常吸睛，上方擺上法式酸奶油，並灑上西班牙辣腸油提味，看似透明無色，咬下卻是酥脆口感，並帶有西班牙辣腸的味道，視覺與味覺的衝擊，刷新民眾對食材的想像。

主餐「石斑魚.黑松露.香檳醬汁」則使用台灣在地石斑魚，接著現刨頂級松露入菜點綴，最後加上以香檳酒與香檳茸製成的香檳泡泡，本土石斑魚瞬間質感大提升，口感層層堆疊，美味更上一檔次。

Casa Fantana義大利餐廳新菜單，每客售價2500元加1成；素食菜單每客售價1950元加1成，可額外搭配佐餐酒品或無酒精飲料，需另加1500元或850元。7月試營運期間可享套餐8折優惠。

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