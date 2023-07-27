G／FORE與chinois聯手打造期間限定的繽紛裝潢，細看宛如坐在大鞋盒中吃飯。（G／FORE提供／朱世凱台北傳真）

adidas Golf MC80系列採用輕量柔軟的鞋面，讓球員在比賽期間能更舒適地行走，7490元。（adidas Golf提供／朱世凱台北傳真）

高爾夫球總給人時尚又成熟的印象，在過去疫情嚴峻時，不少年輕人開始接觸這項運動，因為高球場地寬廣能減少人群接觸，又能享受揮汗樂趣，也讓品牌更加著重玩單品設計、跨界聯名累積社群聲量。頂級高爾夫時尚品牌G／FORE在台推出新系列鞋款G.112，更與「現代中餐廳chinois」攜手合作，打造為期一個月的限定菜單及裝潢，菜色呼應G.112特色，以美式手法詮釋中式佳餚，顛覆感官享受。

G／FORE創立於2011年的洛杉磯，以大膽繽紛的設計為高爾夫時尚注入全新的元素並期望融入生活，在日常穿搭中實踐高爾夫時尚；而chinois以法式烹調方式及擺盤詮釋中式美饌，今夏雙品牌聯名推限定菜色，從設計概念到料理手法皆能體現主廚翁士峻Vincent的用心，一改以往的法式料理手法，用美式料理方式呈現中式菜餚，好比「豐富奢華」的創作靈感源自中式辦桌不可或缺的開胃菜冷盤，精選豬耳朵、鮑魚、烏魚子及天使醉蝦等多樣食材；開胃菜「現代」有著西洋料理的外觀，實則是以美式料理手法製作的中式經典菜餚「麻婆豆腐」，外層如同義大利麵般具嚼勁，並透過花椒點綴番茄香氣，驚豔的口感擄獲饕客的胃。

另有中式餐桌上常見的清蒸鮮魚，嚴選肉質鮮美的加納魚，再以美式烤焦糖檸檬作為提味巧思打造出「結構」；另「舒適」從外觀來看無疑是中式傳統小吃的刈包，一口咬下卻迸出濃濃的美式滋味，以美式炭烤風味的豬肋排取代傳統刈包中的五花滷肉、高麗菜絲與白蘿蔔取代酸菜，相當清爽解膩。即起開放線上或電話預約，只販售到8月20日，聯名菜單套餐每人2680元＋10％服務費。

adidas Golf則以1980年代復古款式為靈感，結合旗下多項製鞋科技與材質，運用整體簡潔俐落的中性設計為基底，預告8月在大中華地區正式推出「MC80系列」，為廣大高球愛好者帶來摩登與經典兼具的無釘鞋款新選擇。

MC80系列鞋款採用皮革鞋面，配上牛津紋刺繡與鱷魚皮紋理等細節，並在中底部位結合LIGHTSTRIKE及BOOST緩震技術，提供整體鞋款更好的舒適度與穩定性。此外，此鞋款採用無釘TPU外底，增加抓地力，同時配上標誌性的TORSION科技，提供更好的扭轉控制及穩定性。此次推出的常規版則包括了經典黑、白兩大色系、白黃雙色點綴色系，以及結合白藍色系的特別款式。