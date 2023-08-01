New Balance Fresh Foam X Hierro v7，夏日新色3680元。（New Balance提供／朱世凱台北傳真）

ASICS GEL-SONOMA 15-50，2980元起。（HOKA提供／朱世凱台北傳真）

颱風杜蘇芮剛走，卡努緊接而來帶動防水商品需求。電商統計防水鞋近期熱搜度增長3倍以上，銷售通路相關鞋款同樣買氣翻倍漲，讓運動品牌趁勢主打防水又炫酷鞋履，訴求兼顧機能並為Outdoor山系穿搭添亮點。

不少品牌自山林間找尋靈感並融入潮流元素搶客，New Balance所推的Fresh Foam X Hierro v7，本季新色以呼應森林氛圍的草綠色設計，同時針對女性設計打造亮眼粉色，號稱抓地力強又輕量透氣，且具有防潑水塗層可應對多變天氣。

HOKA則推Anacapa 2 GTX，採用Gore-Tex搭防水皮革，雙重防護無視下雨困擾，中底平衡緩震讓健行步伐更穩健，該系列也設計出多元色彩，包括外太空藍／灰、星空紫等驚豔視線，面對崎嶇路面不只能順暢轉換步態，也保持乾爽腳感。

ASICS主打的GEL-SONOMA 15-50休閒鞋款，標榜是為穿梭城市及戶外的都會型人所打造，以大膽鮮豔色系交織出山林間的活潑形象，鞋面以高透氣度的蜂巢狀網眼製成，亦有Gore-Tex防水塗層提升實穿性。