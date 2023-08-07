New Balance 550鞋款呈現復古美學，IU著用款為3880元。（New Balance提供／朱世凱台北傳真）

吳慷仁穿上2002R搭配整身NB ATHLETICS系列的墨綠色字母上衣、卡其色工裝長褲與米白色襯衫外套，展現專優雅職人氣質，其腳踩款式售價4680元。（New Balance提供／朱世凱台北傳真）

戶外運動休閒風穿搭不只著重機能性，整體設計富有時下潮流元素更得青世代喜愛，過去有網友討論「走到哪都看到不少人穿運動品牌New Balance」，誇讚Y2K風潮加上韓流帶動，讓該牌成了國民鞋。New Balance近期再找亞太區形象大使IU (李知恩) 穿上復古百搭的550鞋款，搭NB ATHLETICS系列的簡約字母上衣和俐落的棒球外套，呈現出不同以往的酷帥氛圍，讓粉絲眼冒愛心。

此外，本季New Balance形象特輯以「＃下一步隨心而動」為概念」，邀請每部作品皆嶄露精湛演技的型格演員吳慷仁，穿上近年最具代表的潮流復刻鞋款「2002R」搭配整身NB ATHLETICS系列的墨綠色字母上衣、卡其色工裝長褲與米白色襯衫外套，展現專注細節的優雅職人氣質。2002R是品牌延續「新世代千王之王」美製跑鞋2002的機能性DNA，不只延續經典與精緻工藝、實穿耐用的精神，性能上更搭載全腳掌N-ergy、ABZORB避緩震雙料系統，提供舒適緩震腳感，也呼應到2002R的「R」，所代表的Redevelopment重新建構之意。

以獨有氣質，擄獲眾人目光的風格演員宋芸樺，透過致敬美式街頭籃球文化之作、融合復刻美學與實用機能的復古球鞋「550」，搭配同為NB ATHLETICS系列的休閒裙裝，展現既甜美又有個性的多樣面貌。於1989年首度登場的New Balance 550，有著80年代末的美式籃球鞋經典輪廓，採用當時鮮見的低筒設計搭配皮革拼接網布，加上鞋身局部透氣孔展現卓越製鞋工藝。