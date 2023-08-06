歸化大陸男籃的灰狼前鋒李凱爾(凱爾安德生)，6日在義大利舉行的特倫蒂諾盃籃球賽首次披上大陸隊球衣登場，結果他替補上場投6中3、罰6中5，拿11分、6籃板與1火鍋，大陸隊卻以61比79慘遭地主義大利隊狠狠修理，看來李凱爾還需更多時間融入球隊。

擁有八分之一大陸血統的李凱爾，是大陸男籃史上首位歸化入籍的球員，接下來他將跟隨大陸隊參加25日開打的世界盃男籃，卻在穿上大陸隊球衣的海外熱身賽首秀遭到對方狠狠修理，幸好這只是一場熱身賽，而且大陸隊明顯不太適應歐洲籃球尺度。

大陸隊全場出現17次失誤，其中大部分被吹走步違例，整場比賽相當不滿裁判尺度的大陸隊總教練喬爾傑維奇，更在第三節開始沒多久，就被吹了個人第2次技術犯規被驅逐出場，也讓大陸隊陷入得分荒，第三節竟然單節只有拿到10分。

除了李凱爾，大陸隊唯一得分達兩位數的是「大魔王」周琦，他拿12分、4籃板，胡金秋9分、5籃板，趙睿7分，王哲林6分。