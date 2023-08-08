由花蓮縣負責組訓的U12世界盃少棒賽中華隊拿下亞軍，縣長徐榛蔚（後排右5）今天與5名花蓮小將表、教練會面，頒給9萬元獎金鼓勵。（王志偉攝）

縣長徐榛蔚感謝教練和球員們讓花蓮發光。（王志偉攝）

U12世界盃少棒賽，中華隊跟美國爭冠，終場以4比10吞敗，拿下亞軍，雖沒能將冠軍留在台灣，但台灣小將好表現，感動全台。縣長徐榛蔚今天與5名花蓮選手會面，隊員們說雖當天雖難過落淚，也有些「不甘心」，但隊長黃譯皜霸氣喊「下次比賽討回來」！

花蓮縣這次入選U12少棒隊的選手，包括太巴塱國小高聖凱、黃譯皜、曾祈嘉、中原國小沈偉凡及新城國小鄭奇恩等5人，總教練由太巴塱國小的陳明仁擔任；組隊後在花蓮縣國福棒球場集訓，不少花蓮鄉親在訓練期間紛紛前往加油，冠軍戰飲恨也讓人扼腕不已。

7月28日至8月6日在台南亞太國際棒球訓練中心開打期間，縣府從8月4日至6日在市區日出大道、光復鄉太巴塱祭祀廣場裝大螢幕直播，讓鄉親感受刺激的賽事，而冠軍戰當天，縣長徐榛蔚也赴現場觀賽，為花蓮縣U12世界盃少棒賽台灣小將加油打氣！

中華隊在冠軍戰推派「台灣隊長」高聖凱掛帥先發，此役主投3局，送出3次三振，直到4局才被美國隊打線突破，另外打擊方面雖遭美國隊投手壓制，鎮守三壘大關的沈偉凡，轟出一支二壘安打及一支全壘打，包辦全隊4分打點，可惜打線無法有效串連，吞下敗陣，雖敗猶榮，本屆賽會以亞軍作收。

5名球員在這次賽事都有好表現，賽後所有隊員都很「不甘心」，紛紛難過落淚，隊長黃譯皜今天說，美國打擊很強，但覺得我們球隊向心力很強，大家發揮得很好，尤其是守備方面，他霸氣喊話：「我們U15再討回來」！

教練陳智培說，我們沒有大棒子，必須靠戰術，球員們的執行力都很不錯，表現中規中矩，原本只設定要打進超級循環賽，沒想到可以全勝進去，只是連續兩天遇到身材高大、1到9隊都很會打的美國隊，雖然有抓到美國的弱點，並設定冠軍戰的作戰目標，可惜冠軍戰也被對方投手封鎖，拿到第二名蠻可惜的。

縣長徐榛蔚今天頒給9萬元獎金，雖未能將冠軍留在台灣，但中華小將們在逆境中展現不服輸的運動家精神，及努力不懈的態度，讓人感動，也請教練及選手們好好休息，繼續帶著笑容，開心迎接未來的每一場球賽。