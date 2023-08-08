美國知名軍事網站《世界現代軍艦名錄》日前發佈全球海軍實力排行榜，以指數形式衡量各國海軍實力，其中美國海軍高居榜首，中國緊隨其後，俄羅斯排名第3，但俄海軍實力已經被中美兩國拉開更大的差距。

美媒《商業內幕》引述這項海軍實力排行榜稱，排名參考多項與海軍戰鬥力相關的數值，包括一線作戰艦艇數量、服役時間、現代化程度、後勤能力以及攻擊和防禦能力等，以評估各國海軍實力指數，評估艦艇數量時亦將尚未服役的艦艇也計算在內。

陸媒《環球網》引用其評比數據指出，美國海軍目前擁有11艘航空母艦、68艘潛艇、22艘巡洋艦、70艘驅逐艦、21艘瀕海戰鬥艦、8艘水雷戰艦艇、10艘近海巡邏艦和33艘大型兩棲登陸艦艇，總數共243艘，不包括較小的巡邏艇、測量船以及其他輔助船隻。目前沒有護衛艦，但正在建造新一代星座級護衛艦。美國海軍艦艇的艦齡中位數為23.3年，總體狀態為「良好」。報導還稱，美國海軍為了與中國的造艦速度競爭，計畫在未來10年建造多達65艘艦艇，其中包括驅逐艦、航母、核潛艇以及兩棲艦艇。

報導說，緊隨其後的中國海軍過去幾十年實現了飛躍式增長，實力指數達到美國海軍的98.7%，目前擁有425艘主戰艦艇，包括2支航母編隊，並且很快會新增2支航母編隊。總數包括3艘航空母艦、72艘潛艇、48艘驅逐艦、71艘護衛艦、44艘輕型護衛艦、49艘水雷戰艦艇、127艘近海巡邏艦和11艘大型兩棲艦艇。不過，中國海軍雖然沒有巡洋艦，但是擁有8艘萬噸級的055型驅逐艦。總體狀態與美軍相同，為「良好」等級，但是與美國海軍艦艇相比，中國海軍的艦艇更新，艦齡中位數僅為13.8年。

至於排名第3的俄羅斯海軍正面臨艦隊老化的局面。報導說，俄羅斯海軍目前專注於海岸防禦和水下作戰。雖然擁有航空母艦、巡洋艦等大型艦艇，但其唯一一艘航母庫茲涅佐夫號已經老化，目前正在進行維修。龐大的潛艇部隊同樣已顯得老舊，大部分潛艇已經達到服役年限上限或正在超期服役。最年輕的巡洋艦也已服役23年之久，驅逐艦的服役時間也將近30年，水雷戰和兩棲戰艦艇同樣大多是蘇聯時期的遺產。大量老舊艦艇使得俄羅斯海軍艦艇艦齡中位數高達30年。不過俄軍正在大量打造輕型護衛艦，目前已經有83艘在服役，未來還將有80艘新艦加入俄海軍序列。烏克蘭危機期間，儘管俄軍損失了黑海艦隊旗艦莫斯科號巡洋艦，但俄海軍艦隊的其餘部分基本上完好無損。

至於排行榜的其他部分也引發不少關注。包括緊隨美中俄前3名之後的是印尼海軍，韓國海軍排名第5，日本海上自衛隊排名第6，而印度海軍則排名第7，法國海軍排名第8，英國海軍排名第9，第10名則為土耳其海軍。令人意外的是，北韓海軍實力被排行第14，甚至超過德國、西班牙、加拿大、澳大利亞和新加坡等國海軍。