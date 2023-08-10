The NBA has fined Anthony Edwards $50K for "recklessly swinging a chair" that hit two people after the Timberwolves' playoff elimination vs. Denver.



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FIBA（國際籃聯）世界盃美國隊球星愛德華茲（Anthony Edwards），10日收到聯盟開出的重量級罰單，愛德華茲上季季後賽在球隊遭到淘汰後心有不甘，怒摔場邊椅子還波及2位金塊球場的工作人員，遭到官方開罰5萬美元（約新台幣152萬4828元）。

愛德華茲事後遭指控輕微襲擊，丹佛當地警方傳喚他到案，不過這項指控已經被駁回，愛德華茲的律師辯稱，「比賽結束後，愛德華茲離場時被一張椅子擋住去路，他移開椅子並在走了3步後放下。該事件影片證實，愛德華茲沒有向人動手，也無意做出傷害行為。」

NBA球員和任何人不正當接觸是大忌，金塊在西區季後賽次輪G4交手太陽，約基奇（Nikola Jokic）和場邊太陽老闆伊許比亞（Mat Ishbia）發生肢體衝突，約基奇當場被吹判技術犯規，賽後聯盟認為他的行徑未達禁賽程度，但仍追加2.5萬美元罰款。

愛德華茲上個月才和灰狼簽下5年2.6億美元頂薪續約，這張罰單對他來說不痛不癢。愛德華茲反倒該擔心自己所效力的美國代表隊，美國男籃日前在2場自辦的訓練賽上，連續輸給陪練的靶子隊，讓這支美國代表隊的戰力遭到質疑。