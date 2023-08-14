天使隊「二刀流」大谷翔平因為疲勞而決定跳過本周對遊騎兵的先發輪值，14日他的另一把武士刀照常出鞘，對太空人轟出本季第41發全壘打。這是大谷相隔10天再度開轟，還是448呎的強力火炮，幫助天使2比1戰勝太空人，躲過被橫掃的命運。

莫尼亞克（Mickey Moniak）3局上長打送回天使第1分。大谷的全壘打出現在第6局上，對戰左投孟辛斯基（Parker Mushinski），對準一顆高處進壘的滑球大棒出擊，打得非常扎實，孟辛斯基甚至不需要回頭看，這球飛越中外野「打者之眼」才掉下來。

天使總教練內文（Phil Nevin）賽後評論：「他那一擊很用力，揮得非常好，他的打擊沒有問題。他沒有受傷，他只是累了。如果你預先通知我他整個球季只會跳過1次先發輪值，我還求之不得呢。沒人比他更清楚自己的身體，那僅僅是投手常見的手臂疲勞。」

最後第9局又輪到大谷，太空人雖然沒有敬遠，但是投得非常閃，讓他獲得四壞球保送。後面的祖瑞（Brandon Drury）揮空遭三振，大谷趁機盜向二壘，捕手馬多納多（Martin Maldonado）缺乏準備而暴傳，大谷又溜上三壘，笑得很開心，本季第17次盜壘成功。

太空人前兩戰都把天使打了11比3，此戰只靠著投手暴投跑回1分。大谷在投手丘上已經取得10勝，締造空前紀錄，預定下個星期登板對戰紅人。