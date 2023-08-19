光芒明星游擊手法蘭柯（Wander Franco）的大聯盟生涯才剛開始就要結束了，他接連爆發兩起與未成年少女有染的案件，遭到大聯盟與母國多明尼加調查，職業生涯陷入危機，多明尼加記者戈梅茲（Héctor Gómez）斷言「法蘭柯重返大聯盟的可能性非常小。」法蘭柯今年才22歲。

已婚的法蘭柯本周遭爆偷吃14歲少女，被迫請假離隊，隨即又被爆料7月時另有一位17歲少女出來指控他。媒體大肆報導之後，法蘭柯還一派輕鬆在IG直播否認所有傳言，「那些人吃飽太閒了，他們不知自己在講什麼，這就是我不想接觸任何人的原因。」

戈梅茲引述一位調查案內部人士的消息，「從目前的調查結果看來，法蘭柯回到大聯盟的機率非常低了。」光芒看好法蘭柯的潛力，簽約11年1.82億美元（新台幣58億），但是法蘭柯恐怕無福消受。法蘭柯的長子在2018年出生，次子去年誕生，他剛在主場坦帕灣買了155萬美元的新家。外媒報導法蘭柯妻子是他的青梅竹馬Rachelly Paulino，她15歲時就被法蘭柯的母親稱為「我的兒媳」。

法蘭柯2021年美聯新人王票選第3名，本季繳出0.281打擊率、0.819攻擊指數，17轟58打點、30盜的優異成績，首度入選全明星賽。