This call was so bad even Harrison Bader thought he struck out and starting walking back to the dugout 😂 pic.twitter.com/NRguGXCw9J — Jomboy Media (@JomboyMedia) August 20, 2023

紐約洋基21日慘遭紅襪橫掃，雖然發生很多倒楣的事，同時也出現一個有趣鏡頭。洋基打者貝德（Harrison Bader）第2局下半在兩好球時被塞了一顆正中直球，貝德未出棒，默默走向休息區，以為自己吞下三振。沒想到主審直挺挺地一言不發，這球竟然是「壞球」？

這個打席發生了一些怪事，紅襪投手派維塔（Nick Pivetta）取得兩好零壞的領先，按理貝德不該出棒了，結果派維塔投壞球被他敲成界外。下一球派維塔其實也不需要投好球，但他還是投了紅中的四縫線，貝德這時候又不出棒了，默默吞下「三振」。

此時出現全場最嚴重的誤判，主審Junior Valentine拒絕宣布三振，與紅襪捕手馬格爾（Reese McGuire）大眼瞪小眼。貝德見狀也就乖乖走回打擊區，這就是主審大人的權力，他偶爾要饒你一命的時候，你也必須接受。然而貝德並沒有珍惜這個得來不易的機會，仍舊胡亂出棒遭到派維塔三振。下一棒麥金尼（Billy McKinney）大概想重演貝德的搞笑鏡頭，乖乖站著都不出棒，派維塔連續3顆好球將他三振出局！

第6局紅襪史多瑞（Trevor Story）纏鬥至兩好三壞，他獲得第4顆「壞球」之後甩掉球棒，主審卻霸氣拉弓宣布三振！紅襪總教練柯拉（Alex Cora）憤怒上前理論，毫不意外遭到驅逐出場。這位主審單場至少兩次好壞球誤判都有點離譜。