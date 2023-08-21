Getting started early 🫡 pic.twitter.com/zdjoRIaJR1 — Seattle Mariners (@Mariners) August 20, 2023

水手球星J-Rod挑戰「連續5場4安打」的偉業沒有達成，不過在全隊努力之下，他們仍然3戰橫掃太空人，譜寫近期6連勝。J-Rod前日締造4場17安5盜的大聯盟新紀錄，他此戰5打數1安打，取而代之的是坎宗（Dominic Canzone）、摩爾（Dylan Moore）各繳出單場4安，終場7比6險勝太空人。

坎宗說：「我們有宏大的目標，有很好的投手，現在我們站上了想要的位置。」水手此戰出動8位投手，其中4人拿到中繼點，1人救援成功，可見戰況之緊繃。總教練瑟維斯（Scott Servais）說：「美妙的系列賽，我只能讚嘆我們團隊的競爭力，這些傢伙永不放棄。」

水手前3個半局拿下6分，不料太空人第3局下半大反攻，連續安打逼得水手換投，單局灌進5分。水手的領先被削減至1分，第5局摩爾添加1分保險分，第6局太空人布瑞格曼（Alex Bregman）打回1分，但太空人最後就是沒能追上這1分差，多虧水手傑出的牛棚表現。

瑟維斯說：「今天的牛棚居功厥偉，他們接手完成了難以置信的工作。」水手的打擊在美聯平平無奇，甚至不像一支季後賽隊伍，但他們團隊投手自責分率3.71在美聯高居第2（僅次於藍鳥3.65）。水手成為太空人在美西的一大威脅（水手只落後0.5場勝差），分區龍頭遊騎兵同日遭到釀酒人橫掃，也只以3場勝差領先水手了。