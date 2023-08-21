Justin Turner comes up clutch again to put the Red Sox on top in the 9th pic.twitter.com/yhr1AVbzFw — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) August 20, 2023

紐約洋基在主場遭到宿敵紅襪橫掃，追平隊史1995年以來最長的8連敗。總教練布恩（Aaron Boone）一向只對媒體打哈哈，大聯盟官網報導這波連敗是個警訊，賽前老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）親自與布恩談話，表達高層的挫折感。即使洋基沒機會爭冠也不該跌出前段班，他們從1992年至今每一季都保持5成勝率以上，但是本季目前僅60勝64負。

游擊手沃普（Anthony Volpe）說：「沒有人覺得這是可以接受的，大家都很不爽。」總教練布恩仍重複一樣的說詞，喊話要球員們打得更好，不過這次是以止敗為首要任務。

除了球員表現不佳，洋基的球運也很糟。紅襪第6局攻占一二壘，吉田正尚敲成內滾，原本應該是雙殺，但游擊手沃普暴傳一壘沒殺到吉田正尚，還被二壘跑者回來得分。第8局沃普敲出左外野平飛安打，奇納法勒法（Isiah Kiner-Falefa）快腿從一壘狂奔回本壘得分，但是紅襪提出挑戰成功，得分遭沒收！

幾次倒楣透頂的攻防，加上紅襪騰納（Justin Turner）第9局帶有超前分的二壘打，紅襪終場6比5險勝。洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）4打數苦吞3K，紅襪吉田正尚5打數掛零也吞3K，打擊率跌破3成。在本季的基襪大戰，紅襪已取得壓倒性的8勝1負。