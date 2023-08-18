第76屆威廉波特少棒賽，由桃園龜山國小代表中華隊出賽，18日出戰「楓葉軍」加拿大，中華隊先發投手范宸竣主投3.2局無失分，狂飆9次三振，其中范宸竣不僅上演相當罕見的「完美一局」，打擊上也有開轟表現，美媒《Jomboy Media》以「Q版大谷翔平」盛讚范宸竣的表現。
范宸竣主要以速球和滑球做搭配，摧殘加拿大打線，其中最快球速高達80英里（約129公里），由於少棒的投手丘和本壘板間隔較短，范宸竣這顆火球換算成大聯盟的規格，球速相當於104英里（約167公里），
此戰范宸竣亮點在3局下半，他只花了9顆球就送出3次三振，寫下「完美一局」的難得成就，在大聯盟悠久的歷史上，「完美一局」只出現過114次，此外擔任打線第3棒的范宸竣，也貢獻了1發兩分全壘打，中華隊用3位投手吃下比賽，完全沒有讓加拿大打者上壘，上演接力完全比賽，中華隊最終以6比0勝出。
一顆尾勁十足的火球在手，加上打擊上的精彩表現，范宸竣的身手讓《Jomboy Media》想起大聯盟火熱的大谷翔平，2人同樣在賽場上展現投、打二刀流的好功夫，且范宸竣的背號恰好和大谷翔平同為17號。
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