台灣美食全世界聞名，擁有一半台灣血統的賀丹、賀博兄弟倆不僅熟悉、接受度也高，這次返台參加瓊斯盃最愛的就是小籠包，讓人意外的是，他們對雞心、臭豆腐也相當喜歡。

台灣小籠包舉世聞名，是許多外國觀光客來台旅遊的美食首選。相隔7年再返台的賀丹（Adam Hinton）、賀博（Robert Hinton）自然也不會放過，弟弟賀博就笑說：「我在飯店大概連吃了2週的小籠包當早餐。」

賀博在接受中央社記者專訪時說：「飯店每天都會送來小籠包，我開心的不得了，幾乎都會吃光光，飯店連續送來2個星期，我也就這樣吃了2個星期的小籠包當早餐。」

除此之外，兄弟倆對台灣的夜市文化也不陌生，賀丹就提到：「之前回台灣的時候就吃過臭豆腐，這次回台灣也有再吃，我跟弟弟都很愛這道食物，我們都覺得非常美味，唯一的缺點就是吃完臭豆腐後，講話的時候味道都不太好聞，我們還故意吃完後一直跟我爸講話，這對他來說就是一種折磨。」

除了小籠包、臭豆腐外，相隔7年才再度回到台灣的兄弟倆，對台灣食物的接受度變得更高，這次就連外國人都不敢嘗試的雞心都吃得津津有味。

賀博說：「有一次我媽帶了一盒滷味雞心回家，很感謝她沒吃完，我跟哥哥2個人很快的解決了這一盒雞心，真的非常好吃。後來比賽的時候媽媽也有帶來給我們吃，我們就先冰在冰箱，一比完賽就會回飯店拿出來吃。」

除了街邊美食外，最讓兄弟倆想念的，還是那最熟悉的味道，兄弟倆異口同聲地表示：「每次回台灣都會去外婆家，她也都會煮飯給我們吃，雖然相隔7年了，但一切都好像沒變過，我們會把這次回憶都帶回美國好好享受。」（編輯：龍柏安）1120819