輝達（NVIDIA）帶起人工智慧（AI）旋風，AI伺服器應用大量推升800G的需求，啟動資料中心規格升級潮，全新800G接收端產品獨家供應美系IDM大廠，終端客戶為陸系及美系廠商，公司看好今年數據中心營收可望較去年翻倍。

全新在VCSEL光纖發射端與接收端均有著墨，400G短距發射端供應的陸系及美系廠商，均已與終端客戶簽訂複數年供貨合約，終端客戶正是美系大廠微軟打造、在全球掀起生成式AI熱潮的聊天機器人ChatGPT。

中長期成長動能方面，2025年有望打入IOS前後感測裝置，還有終端客戶為美系大廠的MR頭盔，客戶預計未來五年每年出一款，貢獻度穩定；長期而言，自動駕駛帶動的車用LiDAR，也是另一大推動VCSEL發展的強勁動能。

另外，全新切入車用LiDAR領域，後續有望打入賓士供應鏈，而資料中心800G發射端產品，也與亞洲大廠共同開發中。

展望後市，全新指出，微電子方面，受惠手機需求將自谷底反轉，看好美系客戶（second source）供貨比重有望提升，加上Wifi 7等技術開始導入新款商用產品市場，也將帶來成長動能；至於光電子，數據中心營收今年有望突破8,000萬元，明年更可望成長2～3倍，且目前均為獨家供應，後市可期。