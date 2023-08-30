震旦集團（2373）旗下通業技研於8月23日至26日參加2023台灣3D列印暨積層製造設備展，現場獨家展示Stratasys創新「3D Fashion」，能在織布上直接3D列印裝飾物，以及最新嵌入式3D印刷技術等。

因應市場走向少量訂製化，數位紡織印花其需求擴增，根據GRAND VIEW調研機構指出，數位紡織品印花市場2023年至2030年複合年增長率為14.4％，預估2030年收入將達75.5億美元。

通業技研總經理紀崇楠表示，隨著數位印花技術不斷進步，通業以2D照片自動轉為浮雕效果，加入獨家研發技術，以客製化軟體進行體素自動排列，以生成帶有顏色的立體幾何圖形，並融入3D列印布料和製造領域，為服裝配飾產業提供訂製款與個人化設計，協助產業創新研發。

活動現場通業技研展示3D Fashion創新應用，如：直接紡織列印、塑膠外殼個性化裝飾等，包含將3D列印融入婚紗禮服設計、在T-shirt上巧妙呈現品牌LOGO、利用3D列印製作時尚手提包，甚至直接將時下最流行的元素應用於手機外殼上，為產品賦予獨特的個性化風采。

除此之外，展會亮點之一的「Creaform計量級3D檢測」，其中量測儀器龍頭AMETEK集團Creaform公司今年推出HandySCAN BLACK Elite Limited機型，專為工業和製造業中對尺寸測量要求極高的專業人員所設計。該設備適用於品質控制和產品開發，提升精度至微米級距。

另外，為因應市場上日益興起的按需生產趨勢，Stratasys積極推動「批量終端製造」，包括複合材料3D列印技術以及碳纖維、尼龍3D印表機，常被應用於生產加工和製造輔助工具，以替代農場傳統模具機械加工開發流程。此外，據Stratasys最新市場消息，未來將推出創新獨特的TPU材料，產品包括：TPU90A／86A／83A或P3001等材料，以實現個性化、高複雜性以及製造效率的提升，進而為不同產業帶來更多的創新可能性。

通業技研代理全球知名3D產品，協助顧客於產品開發週期導入合適的3D工具協作，以多元3D解決方案，協助顧客提升競爭力。並連續獲全球塑料3D列印龍頭Stratasys台灣唯一白金級合作夥伴，同時也為量測儀器龍頭AMETEK集團Creaform公司台灣唯一高級合作夥伴；未來將持續協助顧客推動跨產業的3D智能整合解決方案，快速提升產業效能。