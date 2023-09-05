隨著全球國境解封，安碁資訊積極啟動海外業務的動能，首站泰國已正式成立業務辦公室，泰國不僅地處東協市場的戰略要衝，同時擁有經濟迸發潛能新活力。近年來泰國政府積極推動數位經濟轉型，《個人資料保護法》(Personal Data Protection Act, PDPA)已於2022年正式生效，防止個資遭到濫用，非法蒐集個資者，最高恐挨罰500萬泰銖，某些情況下，還可能面臨長達1年的監禁。因此，泰國政府、企業對於個資的保護及企業資訊安全環境的佈署與防禦，成為資訊服務業者搶攻的新興市場。

安碁資訊總經理吳乙南表示：三年前安碁資訊就已經與當地業者合作，提供資安監控管理的技術移轉服務，目前因應泰國政府「知識經濟」與「科技創新」政策發展，及《個人資料保護法》的推動，預見資安服務商機的蓬勃發展，今年在泰國正式設立辦公室，甄選聘用熟悉當地商業模式、文化背景與資訊技術的專業人才，利用在地化的人力資源能夠即時與客戶進行溝通與互動；同時結合宏碁品牌力與通路的在地優勢，深化與當地軟硬體技術夥伴的合作關係，以守護企業資安防護韌性的資安技術服務商自居，提供企業端點防護(EDR/MDR)、資安檢測與導入及建置SOC監控維運管理等專業資安解決方案。同時提供客戶進行概念性驗證(Proof of Concept, POC)的使用體驗，便於企業客戶在推動技術和安全性決策時，清楚明白解決方案對於企業建置資安防護的價值。

泰國經濟的主要成長動能將聚焦在泰國4.0政策的發展，吸引先進製造及相關技術業者的投資。泰國同時針對5G通訊科技、物聯網應用以及能源基礎建設進行升級計畫。吳乙南總經理強調：安碁資訊在B2B方面擁有整合與專業的優勢與創新技術的競爭力，尤其金融、證券、政府、關鍵基礎設施與製造業等領域，累積多樣的經驗與符合國際水準的能量，透過與當地業者進行策略聯盟、異業合作，都有助於切入泰國政府、金融、醫療照顧、教育等資安需求體系，協助泰國強化資安防禦能量。希望以泰國為出發點，由點擴面建構東南亞的區域性資安聯盟，在生成式人工智慧技術發展快速與萬物連網的數位時代，結盟東南亞國家，協防駭客的攻擊威脅，創造具韌性且永續的未來。