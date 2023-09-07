泰國藝術家妥拉．拉嘉稜索從孩提時期，就運用隨手可得的材料，轉化為玩具，如今身為藝術家的他持續這個習慣。近日妥拉在台的首次個展《拼裝記憶場》，也呈現了他以日常現成物為媒介，連結觀者的系列作品。

拉嘉稜索長期以老舊、破損、不堪使用的物件，融入他功能性的作品中，他曾嘗試複合媒材繪畫，讓觀者可以使用原始鑰匙打開畫作中的腳踏車燈，或將耳機插入畫上的iPod聆聽音樂。2009年時，他延續同一脈絡，首次日電燈開關塑造出角色「貝斯多」，天真的表情、長鼻子、小巧的雙眼，帶著想像與趣味，更容易讓觀者連結自己的情感。

而今「貝斯多」的身旁還被創造出妻子「維娜」和他們的兒子，某種程度上，「貝斯多」可謂拉嘉稜索的自傳性角色，它除了出現在藝術家的生活，也象徵這個界線正快速消融的世界。

除了「貝斯多」展現拉嘉稜索的個人特質，他也特別希望作品與周遭文化對話，他曾在曼谷、新加坡和台灣的空總台灣當代文化實驗場展出，相關作品均收進在地的物件，反映華人、印度、泰國、馬來和峇峇娘惹效心，也探索族群、移民和社會階級等議題。

拉嘉稜索希望透過物件的文化獨特性，再運用視覺線索創造出一批新的文化物件，提示著人類不同社會之間的融合本質；融入作品的物件，召喚著在地人的共同經驗，又在新的語境中成為一體，如他的作品《SPIRITUAL SPACESHIP》船型有著他童年時在船上生活的童年象徵，又彷彿像是奔向未來的太空艙，透過作品連結過去，想像未來。