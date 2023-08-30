群益投信表示，目前印度太空產業產值在2021年約76億美元，佔全球份額2％。根據印度NASA印度太空研究組織（ISRO）預估到2025年印度太空產業產值將成長至500億美元，且希望到2030年全球市場規模占比達9％。由於太空零件和國防航空武器的零件類似，因此預期像印度斯坦航空工業（HNAL）、巴拉特電子（BHE）、拉森特博洛（LT）等相關概念股將因此受惠。

群益印度中小暨群益大印度基金經理人林光佑表示，印度製造所帶動的基建升級持續為今年投資主軸。下半年印度股市表現將在美元預期走弱的背景下動能愈發強勁。印度Nifty指數於季線止跌回彈，而今年一直表現居前的中小型指數則未見明顯修正，仍持續創新高。搭配近期美元、美債殖利率不再繼續走強，預計印度股市將展開另一波上漲行情。

群益印巴雙星基金經理人向思穎指出，印度消費旺季來臨，印度雨季即將於9月初結束，之後就是傳統節慶消費旺季（9～11月）。印度人通常會在此時結婚或旅遊，預期相關產業將受惠，包含黃金珠寶、旅館、汽機車、家電、房產等。內需可選消費可多留意。