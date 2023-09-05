新德里市府大力整頓市容，多處貧民窟夷為平地。

二十大工業國（G20）峰會今年輪到印度主辦，周六即將登場。首都新德里（Delhi）整頓市容，多處貧民違建與路邊攤陸續拆遷，低層百姓無家可歸、生計受阻，人權團體稱G20籌備期間30萬人流離失所。印度政府表示，拆除國有地違建持續進行，無關G20。

路透社、美聯社報導，G20峰會本周末（9日至10日）在新德里舉行，市街路面重鋪，陰暗人行道有了路燈，壁畫鮮花處處。總理莫迪政府耗資1.2億美元（約新台幣383.28億元）美化市容，意在G20峰會展現人口第一大國的文化實力。然而許多窮人自覺像流浪狗、猴子一樣遭「清除」。

Coolie Camp, a prominent slum in Vasant Vihar, Delhi has been covered with green cloth in desperate attempts by the DDA to hide the reality of living conditions of people in the slum. This comes in wake of the #G20 Summit in the capital this week. #G20delhi #shame pic.twitter.com/pVLHmaXHt0 — Hilda Spellman (@eshanawahi) September 4, 2023

2021年印度政府統計，新德里2000萬人有1350萬人以貧民窟等違建為家，人口普查4.7萬人無家可歸，人權團體則稱至少15萬人露宿街頭。數百間房屋、路邊攤今年1月起陸續遭拆除，許多人反映拆遷前不久才獲通知。一名8月在新德里參加抗爭的居民說，「政府人人成了瞎子，農民、勞工、窮人因G20受苦」。

「搶救居民論壇」（Save Colony Forum）強調，這不僅是「眼不見為淨」的問題，G20用納稅款舉辦，驅逐貧民也用稅金，「根本沒道理」。人權團體「憂慮公民群」（Concerned Citizens Collective）指，G20籌備工作令30萬人流離失所，峰會領袖與外交官員造訪地周邊尤其嚴重。

新德里G20主會場附近的一處街邊貧民窟，今年5月29日還有居民生活（圖上），6月15日景象顯示已夷為平地（圖下）。（路透）

距新德里峰會主場地Pragati Maidan國際會展中心僅500公尺的貧民窟「詹塔營」（Janta Camp），居民多半都在附近工作，包括會展中心。部分居民向德里高等法院尋求停止驅逐，法院裁定住所為違建，市府令5月31日前撤離，6月1日許多人含淚看著家園夷為平地。

會展中心職員庫瑪（Dharmender Kumar）一家在此住了13年，6月被迫遷往10公里以外的房間蝸居，月租2500印度盧比（約新台幣962元）。對於官方「必須清理」的說法，庫瑪不以為然：「清理不代表要趕走窮人。嫌窮人有礙觀瞻，做點美化就行，譬如裝窗簾遮一下。」3個子女有2個就讀詹塔營附近公立小學，庫瑪考量子女學業，8月舉家遷回詹塔營附近，房租每月3500盧比（約台幣1346元）。

今年6月1日，詹塔營居民庫瑪看著家園遭推土機夷為平地，忍不住哭了起來。（路透）

詹塔營貧民窟夷為平地，庫瑪家的二女兒抱著9個月大的妹妹，等著跟隨父母離開。（路透）

庫瑪一家今年6月1日擠進一輛三輪車，準備到詹塔營10公里以外落腳。（路透）

另一名居民說，原以為G20峰會能帶給大家好處，「結果相反，大人物會坐在我們的墳墓上用餐」。

印度住居部初級部長齊碩爾（Kaushal Kishore）今年7月向國會說明，4月1日至7月27日新德里拆遷行動至少49次，收回國有地93公頃，「沒有任何房舍因G20峰會市容美化而拆除」。