二十大工業國（G20）峰會今年輪到印度主辦，周六即將登場。首都新德里（Delhi）整頓市容，多處貧民違建與路邊攤陸續拆遷，低層百姓無家可歸、生計受阻，人權團體稱G20籌備期間30萬人流離失所。印度政府表示，拆除國有地違建持續進行，無關G20。
路透社、美聯社報導，G20峰會本周末（9日至10日）在新德里舉行，市街路面重鋪，陰暗人行道有了路燈，壁畫鮮花處處。總理莫迪政府耗資1.2億美元（約新台幣383.28億元）美化市容，意在G20峰會展現人口第一大國的文化實力。然而許多窮人自覺像流浪狗、猴子一樣遭「清除」。
2021年印度政府統計，新德里2000萬人有1350萬人以貧民窟等違建為家，人口普查4.7萬人無家可歸，人權團體則稱至少15萬人露宿街頭。數百間房屋、路邊攤今年1月起陸續遭拆除，許多人反映拆遷前不久才獲通知。一名8月在新德里參加抗爭的居民說，「政府人人成了瞎子，農民、勞工、窮人因G20受苦」。
「搶救居民論壇」（Save Colony Forum）強調，這不僅是「眼不見為淨」的問題，G20用納稅款舉辦，驅逐貧民也用稅金，「根本沒道理」。人權團體「憂慮公民群」（Concerned Citizens Collective）指，G20籌備工作令30萬人流離失所，峰會領袖與外交官員造訪地周邊尤其嚴重。
距新德里峰會主場地Pragati Maidan國際會展中心僅500公尺的貧民窟「詹塔營」（Janta Camp），居民多半都在附近工作，包括會展中心。部分居民向德里高等法院尋求停止驅逐，法院裁定住所為違建，市府令5月31日前撤離，6月1日許多人含淚看著家園夷為平地。
會展中心職員庫瑪（Dharmender Kumar）一家在此住了13年，6月被迫遷往10公里以外的房間蝸居，月租2500印度盧比（約新台幣962元）。對於官方「必須清理」的說法，庫瑪不以為然：「清理不代表要趕走窮人。嫌窮人有礙觀瞻，做點美化就行，譬如裝窗簾遮一下。」3個子女有2個就讀詹塔營附近公立小學，庫瑪考量子女學業，8月舉家遷回詹塔營附近，房租每月3500盧比（約台幣1346元）。
另一名居民說，原以為G20峰會能帶給大家好處，「結果相反，大人物會坐在我們的墳墓上用餐」。
印度住居部初級部長齊碩爾（Kaushal Kishore）今年7月向國會說明，4月1日至7月27日新德里拆遷行動至少49次，收回國有地93公頃，「沒有任何房舍因G20峰會市容美化而拆除」。
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