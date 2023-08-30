蘋果及陸系手機品牌廠新機陸續發表，拉貨啟動為全新下半年營運挹注動能，且光電子部分，全新供應美系及陸系客戶資料中心400G短距發射端產品，其中美系終端客戶為引領風潮的Chat GPT，並均與終端客戶簽訂複數年供貨合約，讓全新下半年及明年營運看好。

全新今年上半年稅後盈餘為1.18億元，每股盈餘為0.64元，其中第2季稅後盈餘為1.06億元，季增8.03倍，單季每股盈餘為0.58元，累計前7月合併營收為12.13億元，年減31.32%。

值得一提的是，全新在數據中心表現相當好，目前供貨給美系大廠等客戶的800G中長距接收端產品訂單穩定，預期今年數據中心營收約8000萬元，可望較去年成長翻倍，明年更可望較今年成長2到3倍。

就中長期來看，全新光電子產品在2025年有機會打入IOS前後感測裝置，長期成長動能則來自於車用LiDAR廠，目標是切入賓士等大廠供應鏈。

亞系最新報告指出，我們預期全新第3季營收將季增20%，受惠於強勁的AI需求，今年數據中心銷售預估上調20%至8500萬元，由於400G/800G PD發貨速度加快，我們將2024年/2025年數據中心的產量銷售預測上調21%/22%，並將2023年到2025年的EPS上調9%到15%，以反應RF市佔率強勁增長及更快的數據中心產品出貨拉動，重申「買進」評等，目標價上調則至170元。