家長控訴桃園某托嬰中心虐嬰，也帶著寶寶赴醫院驗傷。（取自臉書爆料公社／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市某托嬰中心驚傳虐嬰，有家長在臉書社團PO文控訴，指稱自家寶寶才11個月，發現其手臂、臉頰、左腳多處瘀傷，調閱監視器後竟發現老師將嬰兒抓起兩手臂丟到毯子上，且不斷用力打屁股，甚至抓著寶寶單腳懸空拉扯、摔頭、用身體壓著寶寶不讓他動，孩子被整整施虐1小時，且該托嬰中心評價5星，也讓網友紛紛留言實在太扯。

家長在網路上投訴，指稱孩子8月7日才入托，8月8號就發現左腳有多處瘀青，15日發現舌頭受傷，21日下課回家，又發現左手臂內外側、左臉頰多處瘀青，當時有寫聯絡簿要求老師多留意活動安全，沒想到22日再度發現孩子左手內側多了很深的瘀青，且右眼角也受傷。

家長主動向托嬰中心要求調閱監視器，發現中心內其中一位老師，在寶寶哄睡時多次虐嬰，從影片中發現孩子躲在牆角哭，老師和他對峙，後來拉起寶寶兩手臂丟到毯子上，哄睡過程中也看見老師對孩子猛打，甚至抓著寶寶單腳懸空吊掛拉扯、用力摔頭、打屁股及打背、拋摔等畫面，且老師還用身體壓住寶寶不讓她動，寶寶只要將頭抬起，老師就大力用手壓，哄睡時力道拍到寶寶整個人都在晃。

家長憤怒詢問該名老師是否有施暴，該名老師不願意答覆，家長希望備份影片，托嬰中心卻稱不能備份也不能翻拍，只能等社會局來處理。家長控訴，有和托嬰中心說自己的小孩淺眠難哄，中心也回覆難睡的小孩遇到很多了，他們有很多辦法，老師們很有經驗，沒想到豐富的經驗竟然是施暴，讓家長心碎。

社會局兒童托育科表示，家長昨要求觀看托嬰中心影片，社會局也接獲通知前往稽查，初步發現影片中有一些拍打、拋接嬰兒情況，目前已複製1個月內所有監視器畫面，將花一個月內釐清，並了解是否有其他受虐兒及其他教保員有不當管教情況。

社會局說，該托嬰中心成立約7年，從未接獲任何意外、不當管教的相關投訴，評價一直都不錯，目前已讓該名教保員停職，若調查結果出爐確有虐嬰情事，將依違反《兒童及少年福利權益保障法》裁處。