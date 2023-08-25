活動周邊路段管制。（高雄市交通大隊提供／崔正綱高雄傳真）

活動周邊替代停車場位置、停車位數量。（高雄市交通大隊提供／崔正綱高雄傳真）

「2023高雄鹹酥雞暨國際炸物嘉年華」將於本周六、日於高雄大遠百追夢廣場舉辦，邀請國內外共41家店共襄盛舉，預計帶來龐大人潮、商機。高雄警方也在大遠百周邊實施交通管制，三多四路段、中山二路段、新光路段禁止臨時停車，呼籲民眾可前往周邊中華新光、市圖總館及新光停車場停放車輛，再步行、搭乘大眾運輸前往會場。

2023高雄鹹酥雞暨國際炸物嘉年華於26、27日下午2時許至晚間9時展開，高雄市交通大隊指出，因應龐大人潮，將管制活動會場周邊道路，如中華路與三多路口、中山路與三多路口四向，將禁止左轉。

此外，三多四路段(中華四路至中山二路間)、中山二路段(三多四路至新光路間)、新光路段(中山二路至中華四路間)禁止臨時停車，請駕駛依道路標誌(指引牌)指示及配合會場工作人員及警義交指揮。

交通大隊呼籲，除大遠百停車場外，另規畫中華新光停車場、市圖總館停車場、新光停車場等3處替代停車場，由於部分停車場距離活動會場步行距離較遠，提醒市民可多加利用大眾運輸工具，如搭乘捷運三多商圈站前往活動會場，並可收聽警廣留意最新活動資訊及改道訊息，以節省寶貴時間。