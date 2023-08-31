「台灣急難救護協會」理事長陳在斌爭議不斷，曾侵占新竹少年的葬父費用300多萬遭判2年6月，高雄市社會局又查出，他2021年替罹癌困苦的阿嬤募款9萬多元，最後卻私吞3萬多元，高雄地檢署31日偵結，依公益侵占罪將他起訴。

陳在斌黑歷史不斷，2019年替新竹縣關西的張姓少年募集父親的喪葬費用，短短2天就募到619萬元，最後侵占300多萬元，遭法院判刑2年6月定讞，今年3月在新竹汽車旅館持毒遭警方逮獲。

高雄市社會局發現，2021年9月陳在斌透過臉書「台灣急難救護團隊」發文，表示高雄有一名74歲罹癌的阿嬤，獨自撫養孫子，為了治病把積蓄全部花光，身上僅剩300元，還無法申請低收入戶。

陳在斌強調，阿嬤只求醫療及生活費用，希望各界善心人士伸出援手幫阿嬤度過難關，可直接私訊他、帳號相同。

該貼文一出，立刻募得9萬多元善款，但陳在斌卻只把6萬多元交給阿嬤和曾孫，3萬多元被他侵占，社會局查覺此事後函請雄檢偵辦。

陳在斌一度辯稱，剩下的餘款他要購買物資、捐給更多需要的人。對雄檢又辯稱，阿嬤有說怕錢被孫女全部拿走，才會暫時放在他身上保管，還讓阿嬤簽收表示全額已收到。

但阿嬤的曾孫表示，陳在斌並沒有說過要用剩下的餘款購買物資、捐給更多需要的人。

檢方查出，陳在斌讓阿嬤簽下切結書，企圖證明自己「完全交付」9萬多善款，掩人耳目。檢方根據證人證詞，不採信陳男說詞，偵結後依公益侵占罪將他起訴。

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