警方於潘女2人車上找到草蓆，經詢問才知道2人平日以車為家，有時候則鋪草蓆睡在公園、停車場。（新北淡水警分局提供）

新北潘姓及吳姓女子2人因竊盜等罪遭地檢署發布通緝，本月15日在淡水某間娃娃機店竊取約1萬元零錢，更使用向友人借來的車子代步不歸還，遭提告侵占。警方表示，2女去年就曾因以鐵鍬破壞娃娃機，竊取零錢被捕，不料卻仍持續犯案。而她們用來移動的車也是向友人借來，卻不歸還。警詢後依竊盜、侵占移送法辦。

警方表示，淡水區公明街15日1間娃娃機店報案表示遭竊近1萬元零錢，警方調閱周邊監視器後鎖定涉案車輛，經過追查終於在22日發現涉案車輛行蹤，在淡金路與忠愛街口攔獲潘女2人，並在車上查扣犯案用的斧頭、鐵棍等多項破壞工具。

據了解，26歲潘女是台南地院基隆、士林、桃園、台中、彰化、台南地檢署發布竊盜、侵占、偽造貨幣等7案的通緝犯；27歲副駕駛吳女則是台南地院及基隆、桃園地檢署發布毒品、竊盜等3案的通緝犯。另外，2女曾在去年12月底利用鐵鍬破壞娃娃機台竊取零錢，遭淡水警分局查獲並移送，但她們卻不悔改，持續犯案。另外，竊盜、侵占、偽造貨幣、毒品等通緝則解送歸案。

而因為她們的車輛故障進廠維修，向朋友借車代步卻未歸還，並在多處涉嫌竊盜案，害友人差點背黑鍋，氣得提告侵占報警偵辦。

潘女落網時表示，她是因為四處籌措罰金才沒有到地檢、地院報到。而警方在車輛上找到的草蓆，是因為2人平時以車為家，躲避警方追緝，有時候則會在公園、停車場等地鋪草蓆過夜。由於2人偷遍台灣西部各縣市，淡水警分局也會同其他單位擴大偵辦。

警方呼籲，商家應裝設監視錄影系統，定期維護確保運作，裝設不易破壞的鎖頭及零錢箱等設備，降低遭竊風險。