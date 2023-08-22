今（22）日台北市政府地政局公布最新數據顯示，今年5月全台北市實價登錄資訊顯示，各類產品，呈現漲跌互現局面，其中電梯大樓的平均房價指數表現，一枝獨秀！月漲0.41％，傲視公寓、小宅分別下跌0.08％和0.28％。

今天台北市政府地政局公布最新統計數據指出，5月台北市大樓住宅價格指數為120.01，較4月119.52上升0.41％；公寓住宅價格指數110.51，較4月110.60下降0.08％；小宅住宅價格指數109.29，較4月109.60下降0.28％。

地政局指出，5月實價登錄量價動態，全市交易量共884件，較4月954件減少70件，減幅7.34％，較去年同期721件，增幅22.61％；交易總額為215.08億元，較4月241.32億元減少26.24億元，減幅10.87％，較去年同期189.32億元，增幅13.61％。

統計顯示，各行政區5月交易量2區增加、1區持平、9區減少，增幅前2名分別為文山區、萬華區，較4月分別增加19.51%、15.09%；持平之行政區為中正區；減幅最大為士林區，較4月減少37.33%。

各行政區交易總額依序由內湖區30.97億元、大安區28.27億元及中山區24.95億元位居前3名；總額最少為大同區，僅8.67億元，總額最高的內湖區與最低的大同區，差約2.57倍。交易總額增幅最大為文山區，較4月增加17.41%；減幅最大為中山區，較4月減少29.58%。

5月全市住宅價格指數115.36，較4月115.05上升0.27%，較去年同期113.86上升1.32%；標準住宅總價1,828萬元，標準住宅單價每坪58.20萬元。

其中，大樓住宅價格指數120.01，較4月119.52上升0.41%；公寓住宅價格指數110.51，較4月110.60下降0.08%；小宅住宅價格指數109.29，較4月109.60下降0.28%。

觀察全市、大樓、公寓及小宅之月線、季線及半年線趨勢，除全市、大樓月線及季線上漲外，其餘下跌。