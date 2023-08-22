越想越不對勁？有位網友在Dcard論壇上發文表示，外婆有間市價落在1800萬的公寓「不想要了」想過戶給原Po，但每個月還有4.1萬的房貸要繳，希望原Po能負擔2.5萬，此事讓原Po相當困惑，加上薪水僅3.6萬若扣掉房貸，會變得相當吃緊，因此發文詢問網友們的看法，有內行人列出6點建議，希望原Po考慮清楚再做決定。

外婆公寓買價是1300萬，但舅舅們說市價已經漲到1800萬，長輩們想將房子過戶給原Po但需要負擔房貸，種種狀況讓原Po難在一時之間做出決定，「我一個月就36K，繳完房貸剩1萬，也還有一些貸款要還，生活費大概剩8000。各位帥哥美女們，能不能給一點好的建議，小弟都會採納。」

不少網友建議原Po應該謹慎行事，尤其跟親戚扯上金錢交易會十分麻煩，「扯到錢真的就麻煩了，千萬不要」、「小心點阿，感覺舅舅不知道再打什麼主意」、「雖然過戶給你，但到時候情勒你，誰要住誰要住之類，拒絕不了吧」、「通常自己家人都特別坑。」

此外，有網友建議，可以選擇直接出租，讓親戚沒話說，「如果真的要接，就要硬起來，白紙黑字寫清楚」、「出租直接賺了2成頭期款」、「如果能直接出租，算蠻賺的。」

內行人則建議要先釐清6大注意事項，包括過戶到你名下後，5年內不能賣出，第一年會扣45%的稅，再逐年遞減；確認這間公寓有沒有親友入住，否則也是不方便出租；去查這間公寓周邊的實價登錄，就可以知道它的成交行情；先以增貸裝修為由調地籍圖，初步鑑價後告知產值，就可知道銀行評估的價格。

此外，他也提醒，外婆的第一順位為繼承人應該是大舅和二舅，要先釐清法律的問題；確認法律上沒有任何會發生的問題，再考慮是否背得起房貸。