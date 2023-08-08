大陸海關總署8日公佈7月外貿統計，按美元計價，今年前7個月進出口總值3.4兆美元、年減幅6.1％，較前6個月再增加1.4個百分點，其中關鍵的出口總額為1.94兆美元、衰退幅度擴大1.8個百分點來到5％，並保持「連二黑」。進口方面，1到7月金額為1.46兆美元、年減7.6％，也較上半年衰退6.7％進一步擴大。

兩岸貿易部分，累計前7月的進出口規模為1461億美元，較去年同期衰退23.2％，幅度較上半年持續收窄1.2個百分點。從台灣出口到大陸規模為1082.9億美元、年減22.8％，也繼續收窄1.5個百分點；台灣進口大陸則為378億美元、年減24.5％，比起前6個月少見微幅收窄0.2個百分點。

主要貿易夥伴地區部分，大陸前7月對第一大貿易夥伴東協的外貿規模來到5189.9億美元，也仍較去年同期衰退3.8％，幅度出現放大；歐盟則為4642.4億美元、年減6.6％同樣持續擴大貶幅。

中美貿易部分，1到7月規模為3815.1億美元、持續擴大衰退至15.4％，其中大陸出口美國年減幅達到18.6％。

在大陸7月外貿表現上，單月進出口規模為4829.1億美元，年減幅持續擴大至13.6％。出口部份單月總額為2817.5億美元，較去年同期減幅14.5％呈持續放大，這已是從5月「翻黑」之後，連續3個月持續衰退。

但在出口整體低迷下，大陸汽車出海仍保持活力，統計前7月的汽車（包括底盤）規模來到551.9億美元，較去年同期成長103.8％。