屏東29歲郭男揪21歲陳男、23歲許男合組愛情公寓詐騙機房，不僅盜用帥哥小模照片吸引女子，還勤練鋼琴、讀情商書籍藉此「修練愛情」。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東29歲郭男揪21歲陳男、23歲許男合組愛情公寓詐騙機房，不僅盜用帥哥小模照片吸引女子，還勤練鋼琴、讀情商書籍藉此「修練愛情」。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東29歲郭男揪21歲陳男、23歲許男合組愛情公寓詐騙機房，不僅盜用帥哥小模照片吸引女子，還勤練鋼琴、讀情商書籍藉此「修練愛情」，至今至少詐騙5人、不法牟利破千萬，屏警循線追查1年多後終於日前瓦解該機房，但3嫌矢口否認犯行，遭屏東地院裁定羈押；另內埔19歲情侶檔為車手頭，遭警現場查扣450餘萬不法現金。

屏警偵辦詐欺集團，刑大科偵隊在鹽埔鄉偵破一處愛情公寓詐騙機房，該機房成員由29歲郭男、21歲陳男、23歲許男組成，他們不僅盜用帥哥小模的照片，還勤練鋼琴、讀情商書籍，以提升自己的氣質，吸引輕熟女「修練愛情」，此外，機房還有健身器材，堪稱高質感機房。

警方調查，3男詐騙對象都設定香港人，從事不法至今至少1年，約有5、6人受害，他們透過香港公司洗錢，將資產轉成虛擬貨幣，透過層轉錢包轉入台灣交易所，藉以躲避查緝，預估不法所得破千萬，幹員現場還查扣1輛名貴的保時捷休旅車，但3嫌落網後矢口否認犯行，後經法院裁定羈押。

另外，內埔警分局透過金融機構行員機警通報，不僅一舉破獲車手集團，還逮獲19歲車手情侶檔，並在現場查扣450餘萬不法現金，警方表示，該情侶檔無前科，但已當到車手頭，2嫌與其他3名成員全遭法院裁定羈押。

屏東縣警局指出，近期共查獲詐欺集團6件35名犯嫌，經法院裁定10名羈押，查扣車輛4部、現金500萬餘元，總計查扣不法所得800萬餘元，待判決確定後發還被害人。