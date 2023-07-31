8月1日起，屏東縣政府推出「樂遊屏東宿省千元」旅遊補助，只要是自由行旅客，從8月1日開始到12月31日止（此優惠周五與周六及連續假日（含前一天）不適用），於活動期間至活動官網登錄，並實際入住屏東縣合作旅宿業，即可享有每房每晚政府補助新台幣500元，業者再加碼500元，共1000元住宿優惠。

為讓大家出遊省荷包，屏東縣政府邀請縣境內旅宿業者一起合作，共同推出你500、我500，大家齊力邀請遊客樂遊屏東。希望藉由「樂遊屏東宿省千元」方案，遊客能首選屏東，利用暑假期間體驗不一樣的屏東。

此次「樂遊屏東宿省千元」有雙重活動優惠。第一重優惠住宿省千元，於活動期間入住合作店家可享有最高1000元的住宿優惠，活動經費用完為止。第二重優惠則於活動期間，至「樂遊屏東宿省千元」活動官網登錄成功並加入「屏東GO購」成為會員，就有機會參加抽獎，獎品有GOGORO電動機車、知名品牌家電與知名量販店禮券等多樣大獎。

屏縣府表示，補助期間整個屏東縣都很熱鬧，在潮州即日起至8月27日有親子最喜愛的「2023屏東夏日狂歡祭」、在恆春半島有自8月19日起至11月19日以日本船貓文化為主題的「SHIP'CAT屏東展」等，為提供到訪屏東的朋友，能方便查詢到相關交通及觀光的即時資訊，歡迎下載使用「屏東GO好玩App」，多一度的屏東，暖心歡迎你來玩。