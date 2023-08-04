2023台灣美食展4日起一連4天在台北世貿一館舉辦，今年屏東館以「品味屏東」為主題，展現多元豐富美食，其中，在地的咖啡及可可產品，近年十分受到關注，優質的咖啡豆以香醇風味和卓越品質，不僅在國內受到民眾喜愛，在國際市場上也贏得極高評價。

手工製作的可可更屢屢獲得國際間許多賽事獎項，2023亞太區競賽屏東業者共獲7金25銀20銅7特共59獎牌，總獎牌數創下歷年來最佳紀錄，讓屏東可可在世界舞台延續光耀。

今年屏東館特別邀請到眾多在地廠商共同參與，包括泰武咖啡生產合作社、東港味益、小雨果巧克力、邦尼巧克力工坊、台灣可可與巧克力產業協會、屏東可可巧克力園區、豆油伯、樸作良食、大花農場、枋山休閒農場、黎記冰糖醬鴨、佳冬鄉農會透紅佳人以及大路關文化驛站，攜手合作打造出最具風味的屏東館。

屏東縣政府表示，作為在地小農與業者的推手，持續協力屏東可可品牌向前邁進。值得注意的是，今年亞太區賽事中台灣品牌業者在得獎數上名列第一，屏東業者更占台灣總獎牌的一半數量，獲獎業者們同時也拿到10月至11月世界賽的入場資格，將在2023年底與世界各區獲獎者爭奪總決賽獎牌，期待未來有更多屏東業者拿下國際賽事獎項，將「屏東可可．台灣巧克力」品牌發揚世界。

另屏東咖啡近年來也備受全國矚目，多項競賽獲獎，讓屏東咖啡品牌響徹雲霄，再次歡迎民眾到屏東體驗溫暖、美味及精品皆多一度的屏東咖啡。