蔡英文總統社宅政策面臨跳票，7年完工僅2萬多戶，內政部嚴正澄清，蔡總統上任後，即以主動積極的態度，推動三大居住協助政策照顧國民，首先，直接興建社會住宅，截至112年7月底，已達成超過8萬4千餘戶。

內政部營建署表示，社會住宅包租代管，有效契約數5萬6千餘戶，社會住宅合計已超過14萬戶；租金補貼今年截至8月3日，總申請戶數已達38萬7千餘戶，新申請戶高達16萬3千餘戶，申請已創歷年最高。

此外，政府積極回應社會期待，打擊短進短出把房價墊高的投機客，逐步讓整體房市溫和修正，恢復正常健康狀態，並透過修正租賃條例，進一步提升租屋市場透明度。

內政部表示，政府自2016年正式啟動8年20 萬戶社宅政策以來，前4年採「中央補助，地方推動」模式，於2020年啟動「中央主導，地方配合」模式，依據行政院2017年3月6日核定「社會住宅興辦計畫」，直接興建戶數係以工程完成發包（即決標）視為達成，此標準從未改變。

內政部指出，第一階段4萬戶社宅目標已於2020年底達成，2021年累計達成5萬4554戶，2022年累計達成7萬1112戶，截至今年7月底已完工、新完工、興建中及待開工的社宅合計8萬4461戶（達成率70.39％）。

國家住都中心在全國一共完成發包91處，高達「3萬5978戶」社會住宅 ，總發包金額超過1802億，未來將陸續於2025至2027年完工，政府刻正按照社會住宅推動的進度，持續穩健成長，全力達成12萬戶直接興建社會住宅的目標。

內政部另表示，包租代管社會住宅截至今年7月底，累計媒合7萬5854戶家戶租屋，有效契約戶數5萬6246戶，每季媒合相較開辦初期為700戶情形，已成長為每季7000戶之媒合量能；投入本項政策業者家數，從開辦第1期計畫17家成長至第3期計畫105家，以此量能推動，預計2024年達成8萬戶可供入住包租代管房屋的目標。

內政部表示，房客申請租金補貼，住宅所有權人可享有公益出租人所得稅等稅捐減免優惠，又為鼓勵更多房東成為公益出租人，消除房東被查稅的疑慮，住宅法第3條、第15條、第16條修正草案，增訂租金補貼不得做為追溯課徵稅捐之依據，並有條件放寬公益出租態樣，一起用好房做好事，截至8月3日止，總申請戶數已達38萬7693戶，新申請戶16萬3896戶，又創新高。