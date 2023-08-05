內政部5日指出，推動三大居住協助政策，首先，直接興建社會住宅至7月底，已達成超過8.4萬戶；第二，社會住宅包租代管，有效契約數5.6萬戶，社會住宅合計已超過14萬戶；第三，租金補貼今年截至8月3日總申請戶數已達38.7萬戶，新申請戶高達16.3萬戶，申請已創歷年最高。此外，政府積極回應社會期待，打擊短進短出把房價墊高的投機客，逐步讓整體房市溫和修正，恢復正常健康狀態，並透過修正租賃條例，進一步提升租屋市場透明度。