雲林縣水林鄉蔦松社區位處蔦松大排上游，因地勢低窪且抽水站、大排排洪量能有限，以往遇豪大雨常因雨水宣泄不及而淹積水，雲林縣政府8日舉辦「蔦松抽水站周圍排水改善工程」開工動土典禮，將增設截流箱涵、大型前池等設施，完工後可減少淹水面積約100公頃，將是蔦松大排整體治理重要里程碑。

蔦松大排由東向西流經水林鎮與口湖鄉，為水林鄉主要排水渠道之一，為解決蔦松社區常年淹積水問題，雲林縣政府向水利署爭取經費進行排水改善工程，7日雲林縣長張麗善邀水利署副總工程司張庭華、第5河川局副局長陳世峰等人共同主持動土典禮，不少民眾到場關心，希望此工程能解決社區淹水之苦。

張麗善表示，蔦松社區淹水嚴重，透過水利署第5河川局等單位協助，與縣政府水利處共同研議，將從松東路另闢1處截流箱涵到抽水站，並增設抽水站前池，以加強抽水站效能，再將水引流至北港溪，工程預計480天，感謝水利署補助1億5300多萬元，讓工程得以順利進行。

張庭華說，抽水站周圍排水改善工程，2020年就核定補助經費，規畫新增前池0.4公頃，可加速抽水站排水，配合移動式抽水機還能擴大排水量能，有效降低水災風險。這幾年短延時強降雨愈來愈常見，不過雲林地區的災害持續減少，可見雲林縣治水成效相當好。

縣水利處指出，張麗善縣長指示本案辦理設計作業前，須充分了解以往防洪排水不足因素，藉由「滾動修正」，才能對症下藥，因此2019年先辦理「水林鄉蔦松抽水站周邊改善工程排水規畫檢討（局部段）」，充分與地方溝通，成功爭取到前瞻基礎建設計畫補助經費辦理此工程。