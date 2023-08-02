高雄旗津今（2）日沒有下大雨，但適逢農曆6月16日大潮，旗津部分低窪地區受潮汐影嚮，於上午7時至9時間有發生道路積水情形，於潮位下降後積水隨即消退。當地民眾反映，這是受海水倒灌影響，水深一度到成人的小腿肚，積水於上午9時退去。

水利局表示，每年農曆六、七、八月的十五至十八日為海水潮汐大潮期間，因旗津部份地區例如大關路30巷、廟前路、旗津國中後方北汕，及南汕地勢相對較為低窪，每年這幾天滿潮位時，海水便會倒灌滿過路面，而形成晴天路面有積水現象，一旦潮汐降低後，路面積水也會隨著自然消退。

水利局自2018年起已著手改善，其中，廟前路及大關路30巷採阻隔海水及截流的方式，設置截流井、閘門及堤岸加高等設施。另於上竹巷設置2座抽水站、渡船巷設置1座抽水站。

水利局表示，今日適逢2003年以來最高潮位，廟前路、大關路等滿潮積水情形較往年較為嚴重，不過配合之前所完成截流、抽水設施，積水消退情形也相當快速。因應年度大潮，水利局於今日堆置沙包阻擋回流水路，並增設移動式抽水機提高排水效能，持續觀察倒灌的情形，研擬改善措施，以改善海水倒灌的情況。