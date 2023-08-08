地球生活越來越熱，高雄市交通局率先開啟減碳通勤、低碳生活的新時代，自今年8月9日起帶頭推動「週三公共運輸日」，鼓勵交通局同仁每星期三上、下班不使用私有運具如汽車及機車通勤，多多使用大眾運輸上、下班，並搭配高雄市區399 TPASS通勤月票或南高屏999 TPASS通勤月票，不只節能、省錢又免塞車。

交通局說，目前高雄市區399 TPASS通勤月票，每日僅需花費13元，適用範圍包括捷運、公車、輕軌、渡輪、YouBike前30分鐘無限次使用等，並自7月1日起也擴大至市內臺鐵。

另外近期強力主打的南高屏999 TPASS通勤月票，則適用臺南、高雄、屏東三縣市內捷運、臺鐵、市區客運(公車式小黃)、公路客運、公共自行車(前30分鐘免費)及渡輪，每天只要33元就可輕鬆來往南臺灣三大縣市生活圈。

除此之外，交通局更強調，高雄市響應公共運輸政策推出加碼回饋， MeN Go系統會主動計算減碳量，如果每年累計減碳量達標6噸，還可獲得免費1個月的月票優惠，交通局籲請市民也一起邁出腳步，讓高雄市蛻變為充滿綠色腳印的指標城市。