卡努颱風襲台，台北市政府宣布8月3日停班停課，考量風雨加劇，為維護民眾騎乘安全，YouBike微笑單車、共享機車將於8月3日0時起全面停止營運，恢復營運時間將視風雨狀況另行公告。此外，公車業者將視實際天候及道路等狀況減發班車。

交通局表示，YouBike微笑單車將於8月3日0時起全面停止營運，服務中心也將停止服務。共享機車將於8月3日0時起全面停止營運，恢復營運時間將視風雨狀況另行公告。

交通局指出，為考量行車安全，公車業者將視實際天候及道路等狀況減發班車，一般路線及捷運接駁公車發車班次得依例假日班距或平日最大班距減少1／3行駛；當平均風力強度達8級以上時，發車班次得依例假日班距或平日最大班距減少1／2行駛。

當平均風力強度達9級以上時，發車班次得依例假日班距或平日最大班距減少2／3行駛；當平均風力強度達10級以上時，得停止發車。