高雄市區399通勤月票，民眾可不限次數搭乘高雄市捷運、輕軌、公車及台鐵高雄(大湖-九曲堂)區間服務，自4月27日於MeNGo平台開賣後，月票銷售量單月成長逾3倍，高雄鋼鐵人啦啦隊Dora也加入399月票行列，與交通局合作推出使用399月票過一天的體驗影片，體驗之後直呼超方便、超優惠!

高雄市區399通勤月票，民眾可不限次數搭乘高雄市捷運、輕軌、公車及台鐵高雄(大湖-九曲堂)區間服務（圖片來源：高雄市交通局提供）

這次拍攝399月票體驗影片的高雄鋼鐵人啦啦隊Dora說：「在平時工作中，除了經常到鳳山體育館外，放假時間也會時常搭乘公共運輸去逛街、旅遊，這次非常開心有機會可以實際體驗使用高雄TPASS 399通勤月票搭乘各項公共運具在高雄過一天，真的超級方便又優惠!」。

高雄鋼鐵人啦啦隊Dora體驗高雄TPASS 399月票遊港都的一天（圖片來源：高雄市交通局提供）

高雄市交通局配合行政院TPASS通勤月票推動計畫，高雄TPASS卡於高捷38車站均有販售高雄TPASS卡片，也可選擇於四大超商進行預購。民眾取得TPASS卡片後，至一卡通官網記名或至MeNGoAPP/官網綁定卡片會員記名，收到記名完成通知後，可持卡至四大超商靠卡領取100元加值金補助，每人限領一次。

拍攝399月票體驗影片的Dora表示，高雄TPASS 399月票超級方便又優惠!（圖片來源：高雄市交通局提供）

另外，從即日起至9月30日止，只要按讚並公開分享高雄鋼鐵人啦啦隊Dora與高雄TPASS 399月票的一天影片，還可以加碼抽行動電源及客製化帆布包，開箱影片詳見交通局FB臉書粉絲團( https://fb.watch/m9v77xioqf/ )，以及更多活動訊息及TPASS月票服務說明請詳可於交通局臉書「轉動高雄青春夢-高雄市政府交通局」及MeNGo APP、官網( https://men-go.tw/ )或交通局官網https://www.tbkc.gov.tw/)。