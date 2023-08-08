高市府社會局所屬的親子館，提供0-6歲兒童及其家長育兒資源服務，每月辦理「父幼日」活動，透過豐富有趣的課程增進父親與幼童間的親密關係，進一步鼓勵男性參與家庭照顧工作，期能破除傳統「男主外，女主內」性別刻板印象。

「父」幼日 創造父子專屬幸福時光

週日早晨，三民兒福親子館一如往常，充滿孩子嬉鬧的歡笑聲。隨著「燃燒的向日葵」手作課程時間接近，家長牽著孩子們的小手陸續走向教室，有些孩子熟門熟路地與老師打招呼，興奮地找到貼著自己名牌的位置就坐，也有孩子怯生生站在門口猶豫著，在爸爸耐心的引導下才願意進入教室。

「看！我有一粒葵花子，我們可以用這粒種子給媽媽種一棵向日葵！」老師生動地跟大家分享《媽媽的小小向日葵》繪本故事，引導爸爸與孩子進入這堂手作課內容，發下畫板、粉筆和彩色毛線，任孩子想像力馳騁，創作自己的向日葵。毛線貼畫不但能訓練幼兒的手指肌肉協調度，也是耐心和專注力的考驗，活動過程中，每個爸爸都細膩地捻起手指，變身超級小幫手，一步一步協助孩子完成作品。

從嬰兒時期到現在3歲多，一路陪伴孩子參與親子館活動的禹喬爸爸分享：「其實做出什麼是其次，重點在我會觀察孩子每次參與活動的成長。一開始她的專注力不夠，無法全程參與，後來慢慢進步，現在已經可以上完一整堂課，我覺得這才是重點。」大手與小手一起完成的作品張貼家中變成獨一無二的佈置，不只成為日後親子聊天的話題，也讓美好記憶伴隨孩子成長。

禹喬爸爸也認為性別平權時代，小孩照護工作應該雙親一同分擔，所以堅持每天下班後要撥出時間陪伴孩子，培養親子間的信任感，他笑著說：「照顧小孩是耐心的考驗，但她的笑容和童言童語可以讓我瞬間忘記不開心的事。」

雖然是雙薪家庭，禹喬父母都有共識要多花時間陪伴孩子，禹喬爸爸說：「陪伴她，看著她慢慢成長，我覺得是最幸福的時刻。」(攝影/Cindy Lee)

教室另一個角落，由爸媽共同陪伴參加活動的家信，全程黏著爸爸，良好的親子關係不言而喻。家信爸爸說：「自己童年時與父母互動的時間不多，所以想多花點時間陪伴家信成長，白天媽媽照顧，下班後自己接手，每天固定陪他吃飯看電視、洗澡、玩遊戲、睡前說故事。自己也很喜歡參加父幼日活動，有時不知道如何增加親子互動機會，透過老師和課程的引導，孩子可以接觸新的東西，玩得很開心，自己也能從中學習陪伴的方式。」為了體貼媽媽，有時會自己帶孩子參加活動，讓她在家休息一下，他說：「下班後還要花時間力氣照顧孩子，辛苦當然一定有，可是我覺得蠻幸福的。」

桃源親子館提供具原民色彩佈置及教遊具。(圖片提供/高市府社會局兒童褔利服務中心)

三民陽明親子館居家安全示範體驗屋。(圖片提供/高市府社會局兒童褔利服務中心)

孩子王養成計畫

高市府積極建構育兒友善環境，目前已於 19 個行政區設置 22 處親子館，藉由增加社區育兒支持據點，減緩照顧壓力。各地親子館呈現區域特色，例如左營富民親子館結合富民長青中心，推動老幼共融；三民陽明親子館主推兒童安全觀念，設有全國唯一的「居家安全示範體驗屋」；桃源親子館則將原民文化特色融入場館佈置及遊戲教具之中。館內皆規劃適齡適性的遊戲空間，提供育兒諮詢服務，並辦理多樣化的親子活動及親職課程。

左營富民親子館辦理老幼共融活動。(圖片提供/高市府社會局兒童褔利服務中心)

為鼓勵男性參與幼兒照護工作，高雄親子館每月舉辦「父幼日」活動，課程限定未滿7歲幼兒及男性家長陪同上課，透過遊戲與課程設計，促進男性照護者與孩童親密互動，學習與孩子相處的方式。根據社會局兒童福利服務中心的資料，111年度參與「父幼日」活動的人數已逾3千人次，期許活動過程的正向經驗能增加爸爸們的信心，提昇分擔家庭照顧責任的性別意識，一方面減輕女性照護壓力，另一方面也增加「把拔」與孩子們間的親密互動。

「父幼日」活動內容多元豐富，包含美勞創作、親子烘焙、親子律動、繪本共讀、幼兒體適能等課程，也曾有親子館邀請留職停薪的爸爸，分享育嬰留停的心路歷程和經驗。各區親子館也因應即將來到的父親節，推出相關特別企劃，例如三民兒福親子館規劃「夏爸玩水趣」活動，將與孩子共度難忘的夏日回憶。活動詳情可至雄愛生囝仔－Fun心育兒資源網或各區親子館粉絲頁查詢。

各區親子館每個月皆舉辦「父幼日」活動，鼓勵男性參與幼兒照顧工作。(攝影/Cindy Lee)

• 雄愛生囝仔－Fun心育兒資源網

本文作者：李曉萍

(本文摘自《高雄畫刊》2023/08)