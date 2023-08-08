陳姓男子和女友想出國發展，在求職網上發現「美國餐廳助手」一職，應徵後立刻錄取，老闆還承諾負擔來回機票。2人透過老闆的丘姓女助理訂了機票、飛往美國丹佛，落地發現工作內容竟然是「白天蓋房子、晚上洗盤子」，平常還遭人監禁、限制行動自由，連工資都領不到。2人最後透過友人協助買機票逃回台灣，報警提告。高雄地檢署偵查後發現，2人在美並沒有遭凌虐、護照也在身上，丘女只是代訂機票，最後處分丘女不起訴。

2022年10月，陳男在求職網上發現美國的工作機會，內容為美國餐廳助手、月薪美金2000元，需負責餐廳外場工作。應徵後陳男立刻錄取，陳男也透過Line詢問老闆「丁老大」，能不能帶女友一起去，丁老大一口答應，還承諾會負擔來回機票，不過要2人先出一半的機票錢。

一個月後陳男匯款2萬7000元給老闆助理丘女，丘女便代訂機票，讓陳男和女友如願從高雄飛加拿大，再轉飛美國丹佛。

陳男和女友懷抱美國夢上路，一飛抵美國丹佛上工時，發現工作內容和原本協議的不同，白天被要求去工地幫忙蓋房子，累了一天後晚上還得回到餐廳洗碗，平時在宿舍還被一名華人全天候監控，工作一個禮拜還拿不到薪水。

陳男和女友驚覺不對勁，趁某日上工的空擋時逃跑，透過友人協助買機票逃回台灣，報警求助。

丘女到案時否認有任何不法行為，她承認接獲美國堂姐的朋友「丁老闆」請求、幫陳男和他女友訂機票，丁老闆還提醒她先收一半的機票錢。對於陳男和女友到美國後發生什麼事，她完全不知情。

檢方偵訊時，陳男和女友才坦承，在美國工作期間還能保有手機和護照，並沒有遭到毆打或脅迫，只是因為一直拿不到薪水，害怕被人蛇集團利用才逃回台灣。

檢方找到另一名證人，也強調丘女並沒有使用詐術、脅迫的手法逼陳男2人去美國。檢方最後認定丘女並沒有違反人口販運防制法，處分不起訴。